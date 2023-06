Stiri pe aceeasi tema

- Sucevenii care vor sa fie prezenți in tribune miercuri la manșa secunda a duelului dintre Foresta și Ceahlaul Piatra Neamț, in cadrul barajului pentru promovarea in Liga a III-a, vor avea la dispoziție, gratuit, 10 autocare puse la dispoziție de catre Primaria Suceava.Anunțul a fost facut de ...

- 15 mai, Ziua bujorului romanesc, o specie florala unica in Europa, care se regasește numai in Romania, este pentru prima data cand, in ziua de 15 mai, bujorul este, oficial, Floarea Naționala a Romaniei. Demersul de a desemna bujorul ca floare naționala a pornit din 2013, la inițiativa Catedrei de Floristica…

- Presedintele CJ Timis, Alin Nica, a semnat, astazi, o Dispozitie, prin care i-au fost retrase aproape toate atributiile administratorului public, Marian Vasile. Acesta acceptase initial sa demisioneze din functie, dar se pare ca s-a razgandit. In urma cu ceva timp, deBanat a scris ca administratorul…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau: Avand in vedere: – prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, DISPUNE: ART. 1.- Se…

- Modul in care Primaria Iasi a gestionat activitatea de deszapezire a municipiului a starnit revolta multor ieseni. Pe paginile de socializare ale institutiei este un „festival" de comentarii, cele mai multe dintre ele critice. Iesenii dau exemple punctuale de strazi, zone sau cartiere in care sustin…

- Polițiștii belgieni care joi au verificat un vehicul suspect au avut o surpriza de proporții atunci cand au deschis portierele. Controlul a avut loc pe o șosea de la periferia capitalei Bruxelles, in orașelul Dilbeek, scrie cotidianul Nieuws Blad. Autoturismul inmatriculat in Romania a atras atenția…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…