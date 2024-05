Stiri pe aceeasi tema

- Francis On My Mind colaboreaza cu DOC pentru single-ul „Asasin de suflet”, o explorare a complexitații umane și a luptei interioare. „Ajungem la sufletele oamenilor cu un mesaj puternic și o energie incontestabila”, a declarat Francis On My Mind. „Colaborarea cu DOC a fost o experiența remarcabila,…

- Joi dimineața, Alex Velea a cantat in premiera noua lui piesa, „Nu mai țipa” la Virgin Radio Breakfast. Subiectul piesei i-a facut curioși pe matinalii Giulia și Andrei, care l-au intrebat pe Velea cine țipa mai tare la el in casa? Cantarețul a fost surprins și de un mesaj primit in timpul emisiunii…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Ingredientul unei dimineți perfecte? Pentru unii, o cana de cafea, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș rece. Pentru alții, sunt cateva ore de somn in plus. Iar pentru toata lumea: multa muzica buna! Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu un shot de energie, buna dispoziție…

- Ingredientul unei dimineți perfecte? Pentru unii, o cana de cafea, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș rece. Pentru alții, sunt cateva ore de somn in plus. Iar pentru toata lumea: multa muzica buna! Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu un shot de energie, buna dispoziție…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Ingredientul unei dimineți perfecte? Pentru unii, o cana de cafea, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș rece. Pentru alții, sunt cateva ore de somn in plus. Iar pentru toata lumea: multa muzica buna! Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu un shot de energie, buna dispoziție…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…