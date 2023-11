Vitamina B12, cunoscuta și sub denumirea de cobalamina, este o vitamina hidrosolubila, esențiala pentru funcționarea optima a organismului uman. Ea este implicata in metabolismul fiecarei celule din corpul uman, avand un rol crucial in sinteza ADN-ului și ARN-ului, formarea celulelor roșii din sange, regenerarea celulelor și menținerea sanatații sistemului nervos. Vitamina B12 este, de asemenea, implicata in conversia carbohidraților in glucoza, proces care genereaza energie pentru organism.[1]