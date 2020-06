(P) Ce sume se câștigă în sporturile electronice? (P) Ce sume se caștiga in sporturile electronice? In zilele noastre, sporturile electronice au depașit de mult stadiul de simple jocuri și reprezinta in mod evident o industrie uriașa. De la inceputul acestui an, pe piața globala de video games s-au cheltuit 51.46 miliarde de dolari, suma care vorbește de la sine despre potențialul acestui segment. Există jucători profesioniști de top, cluburi și competiții de renume eSports, televizate în întreaga lume. Mai mult decât atât, în ultimii ani, din ce în ce mai multe competiții internaționale… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis eliberarea conditionata a unui barbat, in varsta de 46 de ani, din judetul Alba, condamnat in Statele Unite ale Americii, la inceputul anului 2017, la 57 de luni de inchisoare. Sentinta de condamnare a fost pronuntata de Tribunalul districtual al Statelor…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de guvern de ieri, 7 mai, la propunerea Ministerului Educației și Cercetarii, o hotarare privind suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 150 de milioane de lei pentru anul 2020, a transmis astazi biroul de comunicare al Ministerului Educației și Cercetarii.…

- Cel mai recent scandal legat de meciurile trucate din zona de eSports a avut loc in China, in luna martie, atunci cand Wang Xiang, un jucator profesionist de League of Legends al echipei Rogue Warriors a fost demascat pentru aranjarea unor partide. In imaginile ce au fost facute publice, Xiang discuta…

- Penuria evenimentelor sportive din ofertele agențiilor de pariuri a creat un interes din ce in ce mai mare in privința sporturilor virtuale. Astfel, Betfair anunța ca jocuri precum Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Dead or Alive 2, NBA2K sau Starcraft 2 au fost luate cu asalt de catre…

- Cele mai inverșunate echipe rivale din Europa, G2 Esports și Fnatic, s-au intalnit in finala Campionatului European de League of Legends (LEC) Spring Split 2020. Deși se anuța o finala intensa de League of Legends, dupa parcursul pe care Fnatic l-a avut pe tot parcursul competiției, G2 Esports a demonstrat…

- Investitiile straine directe au scazut cu peste 70% in primele doua luni ale anului, la 409 mil. euro, comparativ cu 1,404 mld. euro in 2019 Investitiile straine directe au scazut cu 70,86% in primele doua luni ale acestui an, la 409 milioane de euro, comparativ cu 1,404 miliarde de euro in perioada…

- Așa cum v-am obișnuit, continuam seria pronosticurilor pentru jocurile de eSports. Pentru azi am ales opt partide din Counter - Strike, League of Legends și DOTA2. Meciurile de eSports sunt urmarite cu mare interes pe siteurile de specialitate și, de asemenea, sunt comentate pe forumurile online. Iata…

- Liga profesionista de Counter-Strike a ajuns la sezonul cu numarul 11, iar pariorii au miercuri, de la ora 18:00, ocazia de a miza pe intalnirea dintre G2 Esports și Virtus.pro. G2 Esports e una din cele mai bune echipe din istoria competiției, in vreme ce Virtus.pro a stralucit mai degraba la Dota…