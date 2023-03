Stiri pe aceeasi tema

- Noua cafea VIVA Direct Trade El Salvador strabate un drum lung pana in stațiile OMV. Cultivata in inima El Salvadorului, in solul bogat in minerale din lanțul muntos El Balsamo, in apropierea vulcanului San Salvador, ea ajunge in prajitoriile noastre din Italia și mai apoi in ceștile de cafea pe care…

- Lino Golden, unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, a fost trasnportat la Spitalul Universitar din capitala, in urma unui accident in care a fost implicat. Din primele sale declarații, mașina avariata fusese colantata cu foarte puțin timp inainte. „Din primele informații, un tanar de…

- „Este clar ca Crimeea nu va mai face niciodata parte din Ucraina”, a adaugat Milanovici, potrivit Reuters. "Ceea ce face Occidentul in privința Ucrainei „este profund imoral pentru ca nu exista o soluție (la razboi)”, a mai declarat presei liderul croat, in timpul unei vizite la o cazarma militara. El…

- In perioada pandemiei, Ion Țiriac și-a cumparat un domeniu in Africa, in valoare de 5,5 milioane de euro. Alte 2 milioane de euro ar fi mers spre extinderea unui lac natural in zona. In Namibia, Ion Țiriac are la dispoziție doua vile luxury pentru oaspeți, opt bungalouri și piscina. De acolo se organizeaza…

- Un camion a ramas blocat, joi, in Pasajul unirii din Capitala. Acesta a putut trece de bariera de inalțime, insa a ramas blocat undeva la jumatatea pasajului, dupa cum se poate vedea din imaginile postate de șoferii aflați in zona. In cele din urma autovehiculul a fost scos la suprafața, scrie europafm.ro.…

- Noul antrenor principal al echipei nationale de rugby, Eugen Apjok, a afirmat ca unul dintre obiectivele sale in 2023, an in care are loc Cupa Mondiala de rugby din Franta, este sa construiasca un sistem de joc bazat pe calitatile jucatorilor pe care ii are la dispozitie, conform Agerpres. Fii…

- Suporterii lui Lionel Messi au caștigat razboiul pe care l-au declarat unui simplu ou, care anterior deținea recordul pentru fotografia cu cele mai multe like-uri de pe Instagram. Messi, in varsta de 35 de ani, a distribuit o postare pe Instagram dupa ce a caștigat Cupa Mondiala FIFA 2022 din Qatar,…