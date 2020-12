(P) Bijuteriile placate cu aur, ideale pentru tinutele de zi cu zi Fiecare femeie trebuie sa aiba in garderoba cateva bijuterii statement aurite care sa ii complimenteze ținutele pe care le poarta in viața de zi cu zi. Denotand o eleganta desavarșita, aceste elemente prețioase sunt o opțiune favorabila din punct de vedere financiar daca iți plac bijuteriile din aur, insa bugetul tau nu este suficient de generos pentru a achiziționa piese din aur pur. Bijuteriile aurite ofera aspectul și stilul dorit, fara prețul ridicat pe care il au cele realizate din aur și sunt ideale pentru zilele obișnuite, cand nu vrei sa porți bijuterii foarte valoroase, dar iți dorești… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bijuteriile de argint sunt mereu o alegere inspirata. Exista variante pentru toate buzunarele și pot completa cu succes orice ținuta. Partea mai puțin buna este ca aceste podoabe iși pierd stralucirea in timp, dar cu o curațare adecvata vor fi ca noi.

- Ghetele sunt fara exceptie articole de incaltaminte specifice sezonului rece. Sunt piese calduroase, confortabile care sustin sanatatea... The post 5 tipuri de ghete pentru barbați care pun in valoare tinutele smart-casual appeared first on Renasterea banateana .

- Bijuteriile sunt o manifestare a creativitații umane, iar energiile și aerul pe care il dau persoanei care le plimba prin lume sunt fabuloase. Multe femei apreciaza in special bijuteriile de argint, insa nu multe știu și despre efectele lor benefice asupra organismului. Bijuteriile din argint, efecte…

- Ce definește un barbat? Modul in care merge, modul in care vorbește și gesticuleaza, stilul vestimentar, mașina pe care o conduce și, nu in ultimul rand, bijuteriile pe care le poarta.Din pacate, in Romania gama de bijuterii pentru barbați nu este foarte ofertanta in magazine: abia gasești cateva modele…

- Procesul de renovare a unui apartament vechi e unul care dureaza cateva luni, consuma energie, bani si vine cu multe surprize, de multe ori neplacute. Cum il faci cat mai eficient? Cu un plan bine pus la punct, in care iei in considerare defectele de constructie pe care e nevoie sa le repari, ordinea…

- Medicul Alexandru Rafila a declarat la Romania TV faptul ca Romania se afla intr-o zona de pericol. Medicul a explicat ca se poate depași capacitatea actuala de testare, insa acest lucru implica creșterea numarului de teste, dar și calitatea acestora.”Sunt cifre care preocupa chiar daca numarul…

- La ultima sedinta in cazul dosarului in care C. Cristian Mihai este cercetat pentru uciderea lui Carmen Tataran, magistratii au decis amanarea cauzei, pe data de 2 noiembrie. „In vederea citarii cu mandat de aducere a martorului lipsa la acest termen, precum si a celorlalti martori indicati in rechizitoriu…

- Bijuteriile de autor sunt pe val: admirate, colectionate, purtate ca element identitar, au fost recent vedetele Romanian Jewelry Week – prima manifestare de acest gen la noi. „E o nisa culturala in...