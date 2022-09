Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei disputa in aceasta seara penultima partida din grupa 3 a seriei B din Liga Natiunilor, intalnind in deplasare Finlanda.Partida este gazduita de stadionul Olimpic din Helsinki, de la ora 21.45, find transmisa in direct de Antena 1.Dupa patru etape, clasamentul este…

- Naționala Romaniei va evolua vineri, la Helsinki, contra Finlandei, in penultimul ei meci in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Alte șase partide sunt programate in aceeași zi, printre care Italia - Anglia și Germania - Ungaria.​

- De rezultatul meciului de la Helsinki dintre Finalnda și Romania depinde soarta selecționerului Edi Iordanescu, care incearca sa evite in extremis retrogradarea in Liga C, al treilea eșalon valoric din Europa. Romania joaca azi, in deplasare cu Finlanda, in etapa #5 din Liga Națiunilor, de la ora 21:45,…

- Echipa nationala a Romaniei se afla fata in fata cu ultimele ei meciuri din aceasta editie a Nations League, iar calculele de dinainte sunt extrem de multe. Vineri, de la ora 21.45, Romania se va duela cu Finlanda, la Helsinki, iar luni, de la aceeasi ora, la Bucuresti va poposi Bosnia. Cert este ca,…

- Helsinki, capitala Finlandei, e un oraș verde și tacut, dar cu totul altfel vor sta lucrurile vineri la meci, unde sunt așteptați peste 20.000 de suporteri al nordicilor, care viseaza la prima victorie impotriva Romaniei. Finlanda - Romania, programat vineri, 23 septembrie de la 21:45 va fi LiveTEXT…

- Naționala Romaniei va juca contra Finlandei, vineri, 23 septembrie, de la ora 21:45,la Helsinki, in penultimul meci din UEFA Nations League. Partida se vede live pe Antena 1 și AntenaPLAY și liveTEXT și VIDEO pe a1.ro.

- Naționala Romaniei va disputa in luna septembrie ultimele doua partide din grupa de UEFA Nations League: vineri, 23 septembrie, ora 21:45, stadionul Olimpic (Helsinki): Finlanda – Romania; luni, 26 septembrie, ora 21:45, stadion Giulești (București): Romania – Bosnia și Herțegovina.Incepand de maine,…

- Inclus in premiera in lotul largit din iunie, Daniel Boloca, mijlocașul lui Frosinone, a fost urmarit in continuare de Edi Iordanescu, care este decis sa aduca jucatori noi in schimbul celor care au dezamagit in primele partide din Liga Națiunilor. Romania infrunta Finlanda, la Helsinki, pe 23 septembrie,…