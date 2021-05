(P) Avionul prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu, scos la licitație Rombac ''Super One-Eleven'', considerat o bijuterie a industriei aeronautice locale, prin lansarea careia fostul dictator Nicolae Ceaușescu a dorit o incununare a independenței industriei romanești, este scos la licitație pe 27 mai, pentru prețul de pornire de doar 25.000 de euro. In august 1982 era prezentat public primul și singurul avion de pasageri construit in Romania – ROMBAC 1-11 (sau Rombac One-Eleven), iar primul zbor oficial a fost executat in toamna aceluiași an pe aeroportul Baneasa, in fața intregii conduceri a statului roman. Zborul inaugural cu pasageri al avionului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

