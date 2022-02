(P) Aplicațiile mobile, calea spre digitalizare - cum vă ajută Stailer să găsiți servicii de beauty (P) Aplicațiile mobile, calea spre digitalizare - cum va ajuta Stailer sa gasiți servicii de beauty Asistam la un boom tehnologic și la digitalizare in masa. Iar in Romania acest trend inca nu a atins apogeul. Încă mai sunt domenii unde digitalizarea nu este completă. Dar în privința serviciilor de hair and beauty fiți sigur că s-a făcut deja un pas major spre digitalizare. Stailer este platforma și aplicația care vă permit să alegeți serviciile dorite, cu minim de efort, dar maximă eficiență.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Digitalizarea vine cu foarte multe beneficii in momentul de fața pentru multe persoane atat din Romania, cat și din celelalte țari. Aceasta ajuta la creșterea eficienței activitații serviciilor publice furnizate prin imbunatațirea competitivitații economice. In plus, optimizeaza timpul necesar prestarii…

- Aproximativ 30% dintre romanii care utilizeaza servicii bancare declara ca vor renunta la interactiunea cu banca fizic, continuand sa foloseasca in mod permanent serviciile digitale sau aplicatia mobila a institutiei financiare, arata un studiu realizat de o companie de solutii de analiza avansata…

- Stailer este deja un brand cunoscut in mai toate orașele din Romania, fiind oO platforma ce vine cu foarte multe avantaje pentru cei care au nevoie de o programare la un salon de hair and beauty. Vorbim despre digitalizare in industria frumuseții pentru ca este o ramura ce in permanența se dezvolta…

- Huawei a adaugat aplicatia financiare Curve Pay, care permite efectuarea platilor contactless prin NFC pe smartphone-urile din seria HUAWEI P50 si alte dispozitive cu HMS, cum ar fi HUAWEI nova 9.

- ”Cresterea sumelor alocate de romani calatoriilor, divertismentului si iesirilor la restaurante si cafenele, reluarea treptata a obiceiului de a face cumparaturi direct din magazine, mentinerea preferintei pentru platile digitale – acestea sunt doar cateva dintre tendintele de anul trecut, asa cum rezulta…

- Piatra Neamț, 6 decembrie 2021 – Anul acesta, Shopping City Piatra-Neamț aduce la un nou nivel experiența pregatirilor pentru sarbatorile de iarna. Sub conceptul Sarbatori la Inalțime, centrul comercial iși invita clienții sa se bucure mai mult de timpul liber alaturi de cei dragi și sa transforme cautarea…

- Medicul și cercetatorul Octavian Jurma avertizeaza duminica, intr-o postare pe Facebook, ca tulpina Omicron, confirmata in sase tari europene, va ajunge cel tarziu in ianuarie si in Romania."Varianta B.1.1.529 (clada 21K sau Omicron) a speriat comunitatea medicala mai tare decat Delta la aparitia sa.…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale informeaza ca aplicatia Check DCC de verificare in Romania a certificatelor digitale UE COVID 19 este disponibila acum si pe telefoanele mobile cu sistem de operare iOS.Potrivit unui comunicat al STS, persoanele care folosesc iPhone sau iPad pot descarca gratuit…