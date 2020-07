(P) Alin Trif: „În comuna Jidvei toate satele sunt asfaltate” Aflat la cel de-al doilea mandat de primar al comunei Jidvei, Alin Trif a reusit, in ultima perioada, sa adauge 14 proiecte bogatului portofoliu deja existent. Toate acestea in doar patru ani, iar comuna se poate mandri cu drumuri asfaltate, dar si localitati racordate la canalizare si apa potabila. Astfel, perioada 2016-2020 a fost una foarte aglomerata din acest punct de vedere, iar ca dovada a muncii depuse stau rezultatele de mai jos: 1. Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Jidvei; 2. Infiintare retele de canalizare in localitatile Balcaciu si Capalna de Jos; 3. Modernizare Biblioteca… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

