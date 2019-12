Review cu Motorola one Zoom, un smartphone ce iese din sfera midrange

Dincolo de o configurație versatilă a camerei, Motorola One Zoom oferă și un ecran Super AMOLED în locul LCD-urilor care au însoțit cele mai recente telefoane sub egida brandului one, iar display-ul este completat de un cititor de amprentă sub ecran, un procesor… [citeste mai departe]