In cazul in care schimbarea locului de munca este una dintre rezoluțiile tale pentru acest an, trebuie sa-ți setezi obiective clare și sa gasești modalitați eficiente care sa-ți asigure reușita. Un job nu reprezinta doar mijlocul prin care iți caștigi existența, ci este modul in care poți sa-ți pui in valoare calitațile, competențele sau abilitațile pentru a beneficia de un parcurs profesional cat mai bun. Prin urmare, daca iți dorești sa avansezi in cariera și sa obții o slujba potrivita aspirațiilor tale, e necesar sa ii impresionezi pe viitorii tai angajatori și sa ieși in evidența fața de…