- Ozzy Osbourne si-a anulat turneul in America de Nord pentru a urma un tratament medical, informeaza marti Press Association. Artistul britanic heavy metal, in varsta de 71 de ani, a dezvaluit recent ca a fost diagnosticat cu boala Parkinson dupa ce a suferit o cazatura in casa. Vedeta urma sa inceapa…

- In cadrul unui interviu pentru emisiunea "Good Morning America", de pe postul ABC, Starul rock Ozzy Osbourne a dezvaluit ca sufera de Parkinson, artistul povestind si cum a aflat ca sufera de aceasta boala, scrie BBC, potrivit Mediafax.ro.Sotia cantaretului, Sharon Osbourne, a declarat ca…

- In varsta de 38 de ani, suedezul Zlatan Ibrahimovici revine in Europa, dupa aventura din America de Nord, unde a evoluat din 2018 la LA Galaxy (SUA).Dorit de mai multe cluburi, Zlatan Ibrahimovici va juca din 2020 la AC Milan, club la care atacantul suedez a mai evoluat intre 2010 și 2012.Revenirea…