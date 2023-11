Stiri pe aceeasi tema

- Ozzy Osbourne a dezvaluit ca cea de-a patra interventie chirurgicala suferita la coloana vertebrala l-a „daramat”, cu aceasta ocazie medicii descoperindu-i o tumoare care a trebuit indepartata, relateaza luni site-ul contactmusic.com, citat de Agerpres.

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a promis joi ca va face din Bundeswehr (armata germana) „coloana vertebrala a apararii colective in Europa”, prezentand noi directive pe fondul invaziei ruse in Ucraina, relateaza AFP.

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul .www.ajutacopiii.ro.S-au scurs 17 ani de cand Constantin-Alexandru Ene, din București, se lupta cu cancerul. O boala crunta care i-a „mușcat” din trup inca…

- Intreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sunt considerate coloana vertebrala a economiei, atat in Romania, cat și la nivel european. Segmentul a cunoscut in ultimii ani un apetit in creștere pentru digitalizare, dar și o preocupare mai mare in ceea...