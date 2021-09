Ovidiu Vizante pleacă de la conducerea CFR Călători Conform unui document prezentat de G4Media, cererea de incetare a contractului de mandat a fost depusa in 27 august. Ovidiu Vizante preluase mandatul de director general al CFR Calatori in data de 15 aprilie. In notificarea de incetare a contractului de mandat, Vizante afirma ca renunta la mandat incepand din data de 1 octombrie. El a fost criticat pentur afirmatiile facute in spatiul public dupa ce un tren in care se aflau si copii a stat 8 ore blocat intre statii, replica sa fiind: ”„Incercati dumneavoastra sa gasiti la ora aceea solutii! Incercati sa gasiti transbordare la ora 00:00, la 1.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

