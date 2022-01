Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 26 decembrie a.c., un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile „Alexandru cel Bun” Bacau in timp ce se afla in misiune pe raza comunei Sanduleni, județul Bacau, au fost informați de catre polițiștii Postului de Poliție Comunala Sanduleni despre faptul ca o fata de 13 ani a fost raportata…

- Doua persoane au ajuns la spital in a doua zi de Craciun, in urma unui accident petrecut in sensul giratoriu de la Ieșirea din Bacau spre Onești. Din cercetarile polițiștilor reiese ca o mașina a abordat giratoriul prin stanga, ca in Anglia, nu prin dreapta și s-a tamponat de un autoturism care i-a…

- In Duminica dinaintea Nasterii Domnului, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului si Bacaului, Parohia „Sf. Trei Ierarhi” din Protopopiatul Bacau a desfasurat in parteneriat cu Scoala Gimnaziala „Mihai Dragan” Bacau, programul eparhial „Vrei sa fii bun, de Craciun?”,…

- Eveniment care devine deja tradițional și așteptat an de an și de bacauani și de iubitorii de obiceiuri de craciun sau chiar de produse tradiționale, Targul de Craciun al Gospodariilor de Produse Montane de la Ghimeș-Faget a ajuns la cea de a patra sa ediție. Organizat de carismatica și foarte activa…

- Postul de televiziune Kanal D apreciaza ca Bacaul are cel mai urat pom de Craciun din țara, pomul festiv adus in centrul orașului devenind ținta ironiilor. Intr-o relatare difuzata in timpul programului de știri, postul tv afirma ca autoritatile din Bacau au inceput sa imbrace orasul in straie de sarbatoare,…

- Cu frig, uneori fara pic de nea, calda sau geroasa, Decembrie cu promoraca din vrsurile lui Bacovia, ne aduna prin case. Țaranul o ia ca drept zabava, intrand in post, pregatindu-se de geneza. Pana in Ajun. Atunci turta cu jolfa, șoricii, piftia, cozonacii, imbogațesc masa de Craciun, dupa ce sub brad…

- In Piața Tricolorului din Bacau a sosit, in aceasta seara, Bradul de Craciun. Anul acesta vom avea un brad adevarat, nu unul de plastic, cum a fost anul trecut. Luminile de Craciun vor fi aprinse pe 5 decembrie. Articolul Bacau: A venit bradul de Craciun – VIDEO apare prima data in Deșteptarea- Ziarul…

- Cand Carol, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen, a devenit rege al Romaniei, pe langa alte metehne ale romanilor, a observat ca nu le place punctualitatea, ca au obiceiul sa piarda timpul, sa-l iroseasca fara rost, cu paguba, așa ca, de Craciun, obișnuia sa le faca cadouri politicienilor ceasuri. Și…