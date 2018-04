Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, joi seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- STIRIPESURSE.RO anunțat, in cursul zilei de miercuri, in exclusivitate, ca Guvernul a adoptat un memorandum pentru ca ambasada Romaniei la Tel Aviv sa fie mutata la Ierusalim.Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din…

- Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anuntat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Acum ceva timp eu am spus ca, din punctul meu de vedere, si Romania, dupa anuntul administratiei americane,…

- „Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru puțin important. Are valoare simbolica uriașa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influența…

- "Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentreu mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru putin important. Are valoare simbolica uriasa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influenta…

- "O sa pronunt toate numele cand va fi cazul, dar vreau ca aceste nume sa fie spuse in cadru institutionalizat pentru ca vreau si actiuni. S-a facut atat de mult rau si trebuie oprit. Statul paralel vrea sa exercite puterea ilegal. Si inainte si acum e format din oameni din serviciile secrete, o parte…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat prioritatile partidului in domeniul relatiilor externe ale Romaniei. In discursul sustinut la Congresul PSD, Dragnea a amintit ca altii "se lauda" in vizitele externe cu alocarea a 2% pentru Aparare, desi PSD a luat aceasta masura."Noi am decis alocarea…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a exprimat intentia mutarii Ambasadei cehe din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa masuri similare adoptate de Statele Unite si Guatemala, desi Guvernul de la Praga nu este de acord.