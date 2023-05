Stiri pe aceeasi tema

- Risto Radunovic a avut prima reactie dupa meciul FCSB – Sepsi, scor 3-1, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Echipa lui Gigi Becali s-a apropiat la trei puncte de liderul Farul. David Miculescu (28), Ovidiu Popescu (74) si Andrei Cordea (79) au marcat golurile ros-albastrilor. Florinel Coman a…

- Dupa FCSB - Sepsi 3-1, Florinel Coman a vorbit despre finalul play-off-ului și lupta la titlu cu Farul. Coman a reușit doua pase de gol cu Sepsi, pentru Miculescu și Cordea. A fost in forma și la interviu, unde a declarat ca „era clar ca Farul o bate pe Rapid (n.r. - Farul - Rapid 7-2). Era clar ca…

- Andrei Burca s-a declarat mulțumit dupa CFR – Sepsi 2-1. Fundașul clujenilor a dezvaluit ca a existat o presiune uriașa inainte de startul meciului, motiv pentru care victoria este foarte importanta. CFR Cluj este actualmente la un singur punct in spatele liderului Farul. „Marinarii” au insa un meci…

- Erling Haaland a bifat un nou record urias dupa golul marcat cu Bayern! Haaland a dat si o pasa de gol pentru Bernardo Silva, in victoria pe care City obtinut-o cu Bayern, scor 3-0. Erling Haaland si-a inceput recitalul in minutul 70, cand i-a pasat perfect lui Bernando Silva, la golul de 2-0. Peste…

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul general de la FCSB, a fost intrebat frontal de moderatorul Dan Udrea despre autorul schimbarilor de la echipa roș-albastra. In victoria cu Sepsi de la Sf. Gheorghe, 2-1, primul meci cu Elias Charalambous in rolul de antrenor principal, FCSB a efectuat doua modificari…

- FCSB a reintrat serios in calculele pentru titlu odata cu victoria de la Sfantu Gheorghe, 2-1, și se afla acum la doar trei puncte in spatele liderului Farul. Roș-albaștrii au un aliat important in acest start de play-off: VAR-ul le-a menținut punctele intacte cu Sepsi, iar o alta decizie-limita a arbitrilor…

- Cum arata calculele la titlu, dupa primele doua etape din play-off-ul Ligii 1. FCSB a invins-o pe Sepsi chiar la Sfantu Gheorghe, scor 2-1, si a „aprins” chiar si mai mult lupta pentru trofeul de campioana a Romaniei. Farul, CFR Cluj si FCSB sunt despartite de numai trei puncte. Toate cele trei echipe,…

- Denis Alibec a oferit prima reacție, dupa ce Romania s-a impus cu 2-0, in duelul cu Andorra, din preliminariile EURO 2024. Atacantul de la Farul s-a declarat fericit de victoria „tricolorilor” din primul meci din drumul catre turneul final european. Andorra – Romania 0-2, partida din preliminariile…