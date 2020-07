Stiri pe aceeasi tema

- Pasajul subteran care face legatura intre Parcul Unirii și Bulevardul Transilvaniei a fost redat circulației pietonale, pentru ca oamenii sa nu mai fie nevoiți sa aștepte la semafor ca sa treaca strada de pe Bulevardul Transilvaniei sau invers. Recepția finala fusese programata pentru finalul lunii…

- Centrele de carantina din țara se golesc, dupa decizia Curții Constituționale privind carantina, izolarea și internarea pacienților Covid-19. Presa locala relateaza nenumarate astfel de cazuri, cand oamenii parasesc la cerere centrele de carantina. La fel, pacienți internați in spital, cu Covid-19,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a facut, luni seara, la Romania TV, o dezvaluire care rastoarna toate calculele. Edilul a anunțat ca doar cateva persoane din miile care au fost testate in București, in urma unei acțiuni de testare pe care Primaria Capitalei a organizat-o, au fost pozitive…

- La nivelul județului Prahova, in data de 21 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 1627 persoane aflate in izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore au ieșit de sub aceasta masura 119 persoane și au intrat alte 132. In carantina instituționalizata se afla 22 de cetațeni.…

- In ultimele 24 de ore, in Italia au murit 274 de persoane si alte 1400 s-au infectat cu noul coronavirus . Italia a ajuns la peste 215.000 de cazuri de COVID-19, cu aproape 30.000 de morti si peste 96.000 de persoane vindecate, scrie Rador. In sectiile de terapie intensiva din spitale sunt internati…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, pe durata ultimelor 24 de ore, in județul Alba, s-au inregistrat 2 noi cazuri de infectare cu Covid-19. Unul din cele doua noi cazuri il reprezinta persoana depistata in analizarii individuale a grupului de 8 din lotul aferent anchetei…

- Ziarul Unirea Aproape JUMATATE dintre pacientii din Alba, testati pozitivi cu COVID-19, s-au VINDECAT. Numar RECORD de teste lucrate in județ Aproape jumatate dintre pacientii din județul Alba, testati pozitivi cu noul coronavirus, au fost declarați vindecați, iar in ultimele sapte zile au fost confirmate…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures a anuntat, joi, constituirea unui dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in comuna Craciunesti, acolo unde 88 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, iar noua persoane si-au pierdut viata. “In cursul zilei de 21 aprilie, la Parchetul…