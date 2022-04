Ovidiu: Avarie RAJA pe strada Poiana! Astazi ndash; 15 aprilie 2022, s a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 110 mm, de pe strada Poiana din orasul Ovidiu.Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile in intervalul orar 12.15 ndash; 15.00, consumatorilor de pe strazile: Poiana, Lunii, Talazului, Coralilor, Lagunei, precum si celor de pe strazile adiacente. Ne cerem scuze pentru neplacerile create utilizatorilor din zona, pe care ii asiguram ca echipele de interventie v ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Kogalniceanu: Avarie pe strada Unirii Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 250 mm, de pe strada Unirii din localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, RAJA SA a sistat furnizarea apei potabile, astazi ndash; 09 aprilie…

- FOTO| Strazile din Alba Iulia, in plina curațenie de primavara: Cand vor sosi echipele de curațenie pe strada ta Strazile din Alba Iulia, in plina curațenie de primavara: Cand vor sosi echipele de curațenie pe strada ta Dupa o lunga așteptare, zilele insorite se arata din ce in ce mai des, prilej excelent…

- Echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, miercuri, 06 aprilie 2022, in intervalul orar 11.00 ndash; 15.00 pentru executarea unor lucrari de de remediere a unui bransament avariat de pe aleea Zmeurei bloc U3 din municipiul ConstantaSunt afectati de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat…

- Constanta: Avarie la intersectia strazilor Ion Lahovari cu Flamanda Ca urmare a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa cu diametrul de 100 mm, de la intersectia strazilor Ion Lahovari cu Flamanda din mun. Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash; 16 martie…

- Castelu: Avarie pe strada Dorobanti In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii, pe conducta de alimentare cu apa, cu diamentrul de 110 mm, de pe strada Dorobanti din comuna Castelu, judetul Constanta, RAJA S.A. intrerupe furnizarea apei potabile in aceasta localitate, astazi ndash;…

- Cernavoda: Avarie pe strada Medgidiei Astazi ndash; 04 februarie 2022, echipele RAJA intervin pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul unui bransament de pe strada Medgidiei din orasul Cernavoda.In vederea executarii acestor lucrari, se intrerupe furnizarea apei potabile, in intervalul orar…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 2 februarie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, pe str. Vrancei, din cauza unei avarii la conducta. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt…

- RAJA S.A. sisteaza furnizarea apei potabile, luni, 17 ianuarie 2022, in vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite la nivelul unui bransament de pe strada Frigului din municipiul Constanta.In intervalul orar 13.30 ndash; 17.00, sunt afectati de lipsa apei consumatorii din perimetrul…