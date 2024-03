Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea amical din aceasta saptamana al campioanei in exercitiu a Romaniei, Farul Constanta, s a disputat astazi, 22 martie 2024, pe terenul principal al Academiei Hagi, de la Ovidiu, "marinariildquo; intalnind Unirea Slobozia locul doi in Liga a 2 a .Partida s a incheiat cu succesul Farului, scor…

- Romania o infrunta in aceasta seara pe Irlanda de Nord, de la 21:45, in primul meci amical pe care „tricolorii” il disputa in 2024. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Prima TV, in timp ce reporterii GSP vor transmite in timp real, de la stadion, cele mai tari…

- Romania o infrunta in aceasta seara pe Irlanda de Nord, de la 21:45, in primul meci amical pe care „tricolorii” il disputa anul acesta. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Prima TV, iar reporterii GSP vor transmite in timp real, de la stadion, cele mai tari informații…

- Sepsi Sfantu Gheorghe și Universitatea Cluj se infrunta duminica dupa-amiaza, de la ora 14:00, intr-o confruntare din runda #27 din Superliga. Duelul din Covasna va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PrimaSport 1, Digi 1 și Orange 1. Rezultatele, marcatorii și programul etapei #27 din Superliga.…

- FCSB o infrunta pe FC Botoșani duminica, de la ora 20:00, intr-o confruntare din runda #27 din Superliga. Partida de pe Arena Naționala va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi 1, PrimaSport 1 și Orange 1. Rezultatele, marcatorii și programul etapei #27 din Superliga. Duel dezechilibrat la prima…

- Sepsi Sfantu Gheorghe și Farul Constanța se intalnesc luni, de la ora 17:30, intr-o confruntare din runda #26 din Superliga. Partida, una cu implicații in lupta pentru play-off, va fi liveTEXT&AUDIO pe GSP.ro și in direct la Prima 1, Digi 1 și Orange 1. ...

- Stadionul central al complexului Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste astazi, 12 februarie 2024, meciul dintre Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, si Dinamo Bucuresti, ultima clasata, in partida care inchide etapa a 25 a a Superligii 2023 2024.Partida incepe la ora 20.00. Pe loc…

- Este a doua partida la rand Constanta Craiova, dupa ce, in runda anterioara, Farul a intalnit in deplasare cealalta echipa din Banie, Universitatea Craiova, pe care a invins o cu 2 1.Etapa a 23 a a Superligii, a doua programata in noul an, este deschisa, vineri, 26 ianuarie 2024, de partida de la Ovidiu…