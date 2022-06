Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele juridice si persoanele fizice afectate de criza vor putea solicita amanarea platii ratelor la credite pe o perioada de pana la 9 luni, potrivit proiectului de moratoriu lansat luni in dezbatere publica de Ministerul Finantelor. „Prezentul act normativ are in vedere crearea unor facilitati…

