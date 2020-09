Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a dat asigurari joi ca detine proba ca otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii a fost "falsificata" de occidentali pentru a descuraja Moscova sa intervina in Belarus, unde o puternica miscare de contestare zguduire tara, relateaza AFP. Alegatia intervine dupa anuntul cancelarului german de miercuri ca "Aleksei Navalnii, spitalizat la Berlin in coma dupa ce i s-a facut rau intr-un avion in Siberia, a fost otravit cu un agent neurotoxic 'de tipul Noviciok' ". Occidentalii au facut presiuni asupra Moscovei sa se explice, Kremlinul dand asigurari…