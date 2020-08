Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anunțat luni ca a dejucat un atac terorist planificat în capitala Moscova și ca a împușcat mortal un barbat despre care afirma ca planuia un atac armat într-un spațiu public aglomerat, relateaza Reuters.Televiziunea de stat…

- O singura regiune a Rusiei l-a sfidat pe Vladimir Putin in referendumul convocat de acesta pentru a se proclama președinte pe viața – regiunea autonoma Nenets a votat in proporție de 55% impotriva schimbarilor constituționale, relateaza The Guardian.

- Premierul Ludovic s-a declarat convins ca ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, nu are "nicio problema" in privinta informatiilor aparute in spatiul public pe tema unui posibil conflict de interese in care acesta s-ar afla, punctand ca "nu exista nicio legatura intre domnul ministru al Finantelor…

- Sputnik Moldova, finanțata de guvernul rus și devenita un instrument al propagandei mediatice oficiale, ar avea o lista cu persoane „indezirabile” pentru apariția în textele publicate pe site sau în emisiunile difuzate de postul lor de radio, acuza un ziarist moldovean care…

- O femeie din Maramures, fost cadru didactic, si-a omorat copilul de 10 ani, dupa care a incercat sa se sinucida, insa a fost salvata. Cumplitul incident a avut loc vineri dimineata, în jurul orei 8.15, în Bozânta Mica, comuna Recea (judetul Maramures). O femeie si-a ucis…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a afirmat joi ca trebuie luate toate masurile pentru a fi pastrate locurile de munca si, de asemenea, intreprinderile mici si mijlocii sa fie pastrate "in viata", deoarece este mult mai…

- Un elicopter de tip Mi-8 apartinand armatei ruse s-a prabusit marti in timpul unui exercitiu pe un aeroport in Extremul Orient rus, iar cele patru persoane care se aflau la bord au murit, au anutat autortatile locale - al doilea accident mortal al unui elicopter de acest tip in mai putin de o luna,…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca este posibil ca viitorul vaccin anti-coronavirus sa nu aiba valabilitate pe viata. Doctorul a adaugat ca sunt aproximativ 80 de vaccinuri in cercetare."Se poate ca vaccinul (n.r. anti-COVID-19) sa nu fie pe viata. Nu este…