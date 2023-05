Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul de mobila suedez IKEA pregatește inaugurarea celui de-al treilea magazin din rețeaua sa, in Romania.A treia unitate IKEA din Romania se va inaugura in localitatea Dumbravița din apropierea Timișoarei pe 8 iunie 2023. Acesta va fi cel mai sustenabil magazin IKEA din Europa de sud-est…

- Grupul sud-coreean Hyundai Motor intentioneaza sa paraseasca Rusia si sa-si vanda fabricile de productie de acolo unei companii kazahe, a informat miercuri presa sud-coreeana, citata de Reuters.Postul sud-coreean de televiziune MBC a relatat ca negocierile pentru vanzarea fabricilor Hyundai…

- Faina din greieri este in continuare in mijlocul unei controverse, insa se pare ca lucrurile pot merge și mai departe de atat, mai exact pizza cu topping de insecte.Un proiect de lege din Romania prevede interzicerea folosirii fainii de greieri in produsele tradiționale precum cozonacii, iar…

- Numarul cetatenilor ucraineni care se angajeaza in Romania, dupa declansarea razboiului din tara vecina, continua sa creasca de la o zi la alta, a declarat pentru AGERPRES ministrul Muncii, Marius Budai.Potrivit acestuia, angajatorii romani au incheiat, pana marti, 6.651 contracte de munca…

- Senatorul PNL Florin Citu scrie, miercuri, pe Facebook, ca efectele pe termen scurt ale plafonarii pretului pentru RCA sunt faptul ca preturile RCA vor exploda, o mare parte dintre companii vor renunta sa mai vanda RCA si o companie sau doua vor iesi de pe piata din Romania.”Efecte pe termen…

- Romania a inregistrat printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat.Romania inregistreaza un nou record negativ, potrivit datelor Eurostat, avem printre cele mai mari rate ale șomajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana.Mai…

- Criza imobiliara nu-i sperie pe agenții imobiliari din Cluj, oraș unde prețurile cresc de pe-o zi pe alta deși site-urile de specialitate anunța reduceri spectaculoase.Recent, o vila a fost scoasa la vanzare cu uriașa suma de 1.800.000 euro, un preț uriaș chiar și pentru casele din cartierul…

- Ministerul Transporturilor analizeaza un nou plan tarifar pentru roviniete, modificarea actualului model de calcul fiind un angajament asumat in PNRR.Rovinietele s-ar putea scumpi cu un procent intre 39 și 66%In cazul autovehiculelor cu masa mai mica de 3,5 tone, rovinieta actuala va…