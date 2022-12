OSPĂTARUL LUI CIUCĂ, prins între ”Ciocanul” SIE și ”Nicovala” DGIA la Focșani! Acum, inițiații sistemului ar paria și ultima solda operativa ca generalul Lucian Pahonțu va fi ultimul ”capo” din servicii care va ramane langa președinte. Dar nu pentru a ii ține paltonul, ca la Paris, ci doar pentru a i-l pune pe cap! Pentru ca Iohannis sa poata simți din plin, din toate parțile, recunoștința sistemului […] The post OSPATARUL LUI CIUCA, prins intre ”Ciocanul” SIE și ”Nicovala” DGIA la Focșani! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

