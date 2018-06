Cel putin 40 de combatanti proguvernamentali au fost ucisi in cursul unor lovituri aeriene straine care au vizat duminica pozitii militare in estul Siriei, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia Xinhua.



Pozitiile vizate apartin gruparii libaneze Hezbollah si altor forte proguvernamentale in apropiere de granita Siriei cu Irakul, in partea de sud-est a provinciei Deir al-Zour. Potrivit OSDO, nu se cunoaste identitatea avioanelor si bilantul victimelor va creste probabil, deoarece multi combatanti sunt in stare critica, iar altii sunt dati disparuti.

