- Dupa lansarea celui de-al cincilea album de studio, Alexandra Stan lanseaza o noua versiune a piesei sale, „Lie”, inclusa pe album, cu proiectul danez Zookeepers, via Universal Music Romania. Aceasta piesa marcheaza cea de-a doua colaborare, dupa track-ul “Future Calling”, lansat in urma cu cateva luni.…

- The Wanted a lansat piesa Gold Forever. Acest lucru s-a nascut inițial dintr-o cerere a familiei lui Tom de reda Gold Forever la memorialul sau. The Wanted a decis sa creeze o versiune mai potrivita și a fost produsa varianta Gold Forever (pentru Tom). Piesa a fost redata la memorial, iar trupa a postat-o…

- Beck Corlan a lansat o noua melodie alaturi de Johnny Kui, piesa avand parte și de un videoclip filmat in libraria Esotera din Timișoara de catre Dani Kui și Cinematica Studio. „Acum cateva zile, simțind briza de primavara, l-am intrebat pe Johnny Kui daca ma primește la el la studio sa inregistram…

- Ioan Popovici, solistul formației FlareHead a lansat prima sa piesa sub nume propriu, single-ul Voyager avand parte și de un videoclip. „Prima mea piesa vorbește despre puterea de a schimba lucrurile, de a ne schimba propriul destin… de a avea aceasta curiozitate… de a-ți asuma acest risc. Pentru mine…

- Cand dorul de cei dragi este prea mare, nu mai sta pe ganduri și da fuga acasa. Secretul este sa asculți in caști noua versiunea a piesei Mishei Miller, „Home”. Vezi aici cum suna remixul facut de SUNDEW! „«Home» este o piesa dedicata parinților mei. Este ca un «imn» prin care le mulțumesc pentru toata…

- Muzicianul, compozitorul și producatorul, FINNEAS, revine cu prima sa melodie din 2022, „Naked”. Piesa este insotita de un videoclip muzical oficial, filmat in New York City și regizat de Sam Bennett. FINNEAS a confirmat ca va canta in ambele weekenduri ale Coachella in acest an, atat ca artist solo,…

- Becky Hill lanseaza piesa “Personally”, pe care a inclus-o pe albumul “Only Honest On The Weekend”. Albumul de studio de debut al lui Becky Hill, Only Honest On The Weekend, a fost lansat in 2021, dupa materialul “Get To Know”, din 2019, colecția de 13 piese de single-uri pe care fie le-a lansat ea…

- La trei saptamani de la lansarea oficiala a piesei lui Jimmy Dub x LUZ, „La Historia”, vineri, 18 martie, apare remixul by Gossip Crew. Da-i un play și spune-ți parerea in comentarii! „Aceasta piesa este una speciala pentru mine, mai ales pentru ca este facuta in colaborare cu soția mea. Am pus mult…