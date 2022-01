Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși sarbatoresc azi, 14 ianuarie, Sfântul Vasile cel Mare. Curioși sa vedem câți moldoveni poarta prenumele Vasile sau derivate ale acestuia, am aflat și despre cazuri unice. Spre exemplu, un singur moldovean este înregistrat oficial „Vasea”…

- Ziua de Anul Nou este dedicata, conform calendarului creștin-ortodox, cinstirii Sfantului Vasile cel Mare. Peste 500.000 de romani ii poarta numele și au, pe 1 ianuarie, un motiv in plus de sarbatoare. In credința populara, aceasta zi este una cu puteri aparte, in care oamenii pot ghici, din anumite…

- Craciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui Iisus Hristos) este o sarbatoare creștina celebrata la 25 decembrie (in calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (in calendarul iulian) in fiecare an. Ea face parte din cele 12 praznice imparatești ale bisericilor de rit bizantin. In anumite țari, unde creștinii…

- Ortodocsii de stil vechi marcheaza astazi intrarea Maicii Domnului in Biserica. Sarbatoarea aminteste despre responsabilitatea crestinilor de a se pregati spiritual pentru nasterea Mantuitorului si de ziua in care Sfanta Fecioara a fost adusa de parintii sai la Templul din

- Peste 355.000 de romani iși sarbatoresc joi, 25 noiembrie, onomastica, de sarbatoarea Sfintei Mucenite Ecaterina Peste 355.000 de romani iși sarbatoresc joi, 25 noiembrie, onomastica, de sarbatoarea Sfintei Mucenite Ecaterina Dintre aceștia, despre 152.390 de femei si 203.217 barbati, potrivit Directiei…

- Conform scrierilor bisericesti, aceasta este sarbatoarea in care Sfintii Ioachim si Ana au adus-o pe fiica lor, Maria, care avea doar trei ani, la templu, unde va ramane pana cand va implini 15 ani. Dintre toate sarbatorile inchinate Maicii Domnului, doar „Bunavestire” are la baza un eveniment istoric…

- La moldoveni, ca și la alte popoare din sudul Europei (bulgari, greci, etc.), in special, crescatorii de vite impart și astazi anul in doua parți aproximativ egale – iarna, care ține de la Sf. Dumitru ori Simedru (26 octombrie conform stilului nou sau 8 noiembrie – stilul vechi) și vara – de la Sf.…

- „A-ți fi mila de cineva ține de psihicul tau, a face mila ține de duh”, a spus duminica Episcopul Covasnei și Harghitei. Mila are doua planuri: sentiment și acțiune, a explicat ierarhul, conform basilica.ro „Sentimentul ți-l exprimi prin cuvant, iți este mila de cineva, iar prin actul a face…