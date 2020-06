Romania va solicita Comisiei Europene aprobarea in vederea folosirii sumei de 27 de milioane de euro ramase neaccesate de sectorul vitivinicol si utilizarea acestor bani sub forma de scheme de ajutor celor afectati de pandemia de coronavirus din acest domeniu, a declarat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, in cadrul unei vizite efectuate in judetul Alba. "Sectorul viticultura a fost foarte afectat, pentru ca mare parte din produsele lor se duc spre ceea ce inseamna HORECA (...). Am comunicat Comisiei sa putem utiliza cele 27 de milioane de euro ca schema de sprijin…