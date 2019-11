Invatamantul dual profesional ar putea rezolva problema fortei de munca calificate in agricultura, in conditiile in care in ultimii 2-3 ani se simte tot mai acut lipsa specialistilor in domeniu, sustine ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care afirma ca ideea relansarii liceelor agricole este una nerealista. "Este un deficit de forta de munca calificata in acest domeniu. Liceele agricole acelea care existau si formau specialisti cu studii medii, scolile profesionale, au cam disparut si asta este o constatare pe care o facem de cativa ani, dar mai acut se simte de 2-3 ani, pentru ca mai existau…