Ministrul demisionar și, totodata, demis al Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat ca isi retrage demisia și ramane interimar, alegand sa ramana alaturi de Ludovic Orban.“Cred cu convingere ca singura soluție realista și decenta pentru gestionarea crizei politice, sanitare și economice din țara noastra este refacerea Coaliției și un Guvern condus de Ludovic Orban”, a transmis […] The post Oros explica de ce a renunțat la demisie:”Raman in echipa Orban” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .