Ororile pe care această casă din Iași le ascunde. Șocul autorităților când au deschis ușa imobilului Intr-o casa din comuna Barnova, județul Iași, au fost gasiți in condiții groaznice patru copii. Minorii cu varste cuprinse intre 1 și 9 ani au fost lasați singuri de catre parinți aproape doua zile. Ce au gasit autoritațile cand au deschis ușa imobilului In 26 octombrie 2020, intr-o casa darapanata din satul Cercu, comuna Barnova […] The post Ororile pe care aceasta casa din Iași le ascunde. Șocul autoritaților cand au deschis ușa imobilului appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

