Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum știți, Adela Popescu implinește astazi frumoasa varsta de 34 de ani. Dupa ce soțul ei, Radu Valcan, i-a adus zambetul pe buze printr-o declarație de dragoste, celebra actrița a avut un motiv pentru care a izbucnit in lacrimi, in direct. Iata ce a facut-o sa planga!

- Inca puțin și se face un an de cand Mihai Constantinescu a plecat dintre noi. Simona Secrier, soția regretatului artist, a izbucnit in lacrimi, in direct, in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Declarații inedite in memoria celebrului cantareț!

- Camelia Mitoșeru și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor „Antena Stars” și a facut noi dezvaluiri despre adevarata relație dintre fiul ei și Noemi. Mama prezentatorului nu s-a putut abține și a izbucnit in lacrimi atunci cand și-a amintit de fosta ei nora.

- Mihai Stoica a vorbit in aceasta dimineața despre situația de la FCSB și despre eliminarea din turul III din Europa League, dupa 0-2 cu Slovan Liberec. Oficialul a fost vizibil afectat de problemele de la FCSB, ca urmare a cazurilor de coronavirus de la club, asta simțindu-se in vocea sa. MM a parut…

- Dana Budeanu a inceput sa planga cand si-a amintit de momentul in care l-a vazut pe tatal ei cu masca de protecție pentru prima data. "Tatal meu are 88 de ani. Nu este batran, este chiar mai tanar decat mine in toate cele. Nu suport sa vad pe strada oameni in varsta cu masca, care…

- Moderatorul emisiunii GSP Live, Costin Ștucan, a incercat sa afle de la fostul impresar Victor Becali daca un episod spectaculos cu varul sau, Gigi Becali, auzit in timpul unei curse cu un taxi, este autentic. Invitatul susține ca povestea nu este adevarata și a avut o reacție deplasata. - Moderator:…

- Se pare ca nici fiica lui Alin Oprea nu il sustine, recent, a intrat in direct prin telefon, unde a avut o reacție acida la adresa tatalui sau. Artistul a izbucnit in lacrimi dupa intervenția fiicei lui și a dezvaluit lucruri halucinante legate de casnicia sa. ”Sa-ți fie rușine, Alin Oprea!…

- In contextul in cae Romania a ajuns la peste 7oo de noi cazuri de infectari cu noul coronavirus, nu este de mirarea ca Raed Arafat, Secretarul de Stat din Ministerul Afacerilor INterne, a avut o reacție dura, aseara, invitat fiind la Antena 3. Raed Arafat a izbucnit in direct la TV Romania risca sa…