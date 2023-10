Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a lansat un avertisment ferm la adresa Iranului, de "a avea grija" la actiunile sale in regiune, ca urmare a atacului gruparii Hamas in Israel, informeaza Rador Radio Romania.In timpul unei mese rotunde cu lideri ai comunitatii evreiesti, pe tema eforturilor administratiei…

- Statele Unite urmeaza sa anunte in curand ca va trimite Ucrainei armamentul mic si munitia de provenienta iraniana confiscate, a declarat miercuri agentiei Reuters un oficial american, sub rezerva anonimatului.Fortele navele ale SUA au confiscat de mai multi ani arme despre care se crede ca proveneau…

- Statele Unite vor trimite in curand in Romania avioane de lupta ale forțelor aeriene pentru suplimentarea misiunilor NATO de poliție aeriana, dupa ce fragmente de drone militare ruse au fost gasite in județul Tulcea. Ministrul roman de externe, Luminița Odobescu, a discutat cu secretarul american de…

- Statele Unite au anuntat joi un nou ajutor militar in valoare de 600 de milioane de dolari pentru Ucraina, inclusiv echipamente de deminare si diferite tipuri de munitii, relateaza AFP, citat de Agerpres.Acest ajutor vizeaza sa acopere "nevoile Ucrainei pe campul de lupta" si demonstreaza "sprijinul…

- Accident aviatic teribil in Ucraina: trei piloți au murit pe loc / unul dintre ei era deja celebruTrei piloti ucraineni au decedat dupa ce doua avioane de antrenament L-39 s-au ciocnit in aer in centrul Ucrainei, au anuntat sambata Fortele aeriene ucrainene, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Incidentul…

- Forțele aeriene țarilor NATO, deci și piloții romani de F-16, vor exersa de acum manevrele de luptele aeriene și iși vor perfecționa tactica in aproape toate misiunile de „poliție aeriana”.

- Statele Unite ale Americii au anuntat luni ca vor trimite Ucrainei un nou pachet de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari, relateaza Reuters si EFE, citate de Agerpres. Este vorba de munitie pentru apararea antiaeriana si artilerie, capacitati antiblindate si echipamente de deminare,…

- Rusia a efectuat duminica un nou atac masiv cu rachete asupra Ucrainei, afirmand ca a lovit baze aeriene in vestul tarii, la o zi dupa un atac ucrainean asupra unui petrolier rusesc ce transporta petrol, semn al tensiunilor in crestere in Marea Neagra, relateaza AFP și Agerpres.Fortele aeriene ucrainene…