Orice persoană poate forţa blocarea unui utilizator de WhatsApp. Cum așa? Expertii in securitate cibernetica au descoperit o metoda de atac pe WhatApp, prin care device-ului victimei ii poate fi blocata accesarea propriul cont. Experții spun ca e un atac banal, dar unul in cadrul caruia se profita de doua probleme diferite din cadrul sistemului de autentificare folosit de aplicație. Prin urmare, orice persoana poate forta blocarea unui utilizator de WAP, daca stie numarul de telefon al acestuia. Blocarea trimiterii codurilor Primul pas este blocarea trimiterii codurilor de confirmare a identitatii. Atacatorul va incerca sa se autentifice cu numarul de telefon al victimei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orice persoana poate forta blocarea unui utilizator de WhatsApp, daca stie numarul de telefon al acestuia. Expertii in securitate cibernetica au descoperit o metoda de atac pe WhatsApp, prin care device-ului victimei ii poate fi blocata accesarea propriul cont, fiind un atac banal, in cadrul caruia…

- Orice persoana rau intentionata, hacker sau nu, poate forta blocarea unui utilizator de WhatsApp, daca stie numarul de telefon al tintei, noteaza news.ro. Expertii in securitate cibernetica au descoperit o metoda de atac pe WhatsApp, prin care device-ului victimei ii poate fi blocata accesarea…

- Expertii in securitate cibernetica au descoperit o metoda de atac pe WhatsApp, prin care device-ului victimei ii poate fi blocata accesarea propriul cont. Este un atac banal, in cadrul caruia se profita de doua probleme diferite din cadrul sistemului de autentificare folosit de WhatsApp. Primul pas…

- La data de 18 martie 2021, in jurul orei 14.20, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost sesizat cu privire la faptul ca pe strada 13 Decembrie din municipiul Brașov a avut loc un accident rutier. Un tanar, care era angajat in traversarea strazii, in calitate de pieton, a fost…

- Raportul referitor la originea Covid-19 va fi publicat cel mai probabil saptamana viitoare. OMS anunța ca este foarte probabil ca raportul sa fie gata de publicat saptamana urmatoare. Pentru a fi intocmit raportul o echipa de specialiști ai OMS a fost trimisa la inceputul anului, in China, pentru a…

- Un elev din Arad a fost agresat in tramvai de un barbat, in varsta de 34 de ani, care i-a cerut biletul de calatorie pentru a-l verifica. Barbatul l-ar fi lovit și scuipat pe elev atunci cand acesta din urma i-a cerut sa se legitimeze. Victima are 17 ani si a sunat la 112 dupa ce a fost agresata, fiind…

- O femeie a fost rapita in miezul zilei in București. O persoana a sunat la 112 pentru a semnala faptul ca o femeie a fost bagata cu forța intr-o mașina. Mașina a fost in cele din urma identificata. Persoanele au fost depistate de asemenea, fiind conduse la audieri. „Prin apel 112 o persoana a sesizat…

- O persoana a ramas incarcerata intr-o mașina care s-a rasturnat intr-o rapa din padurea Baisa din județul Botoșani. Victima a fost scoasa din autoturism de șoferii care au vazut accidentul, informeaza Mediafax. Accidentul rutier a avut loc duminica in padurea Baisa. Probabil, din cauza vitezei…