- Cuplul format de Denisa și Viorel pare sa scarțaie. Cei doi au planuri diferite cu privire la casatorie, iar concurentul a fot deranjat de unul dintre gesturile iubitei sale fața de un alt baiat.

- In ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile iubirii, doamna Adriana și Viorel au fost protagoniștii unui scandal. Mama lui Cosmin il acuza pe acesta ca a avut cateva comentarii ce nu-și aveau rostul și i-a cerut sa-și vada de relația lui cu Denisa.

- Dupa o perioada in care relația lor parea ca evolueaza frumos, Gabriela și Valentin trec prin momente mai complicate. Totul a inceput de la un gest ce a fost interpretat ca apropiere fața de Viorel. Concurenta a discutat cu doamna Flori despre intreaga situație, fiind surprinsa neplacut de faptul ca…

- Probleme in paradis?! Discuții aprinse intre Valentin, Gabriela, și doamna Flori. De ce mama concurentului le-a spus celor doi sa nu se casatoreasca in competiție și le-a recomandat sa mai aștepte, și sa iși dea șansa de a se cunooaște mai bine atunci cand vor ieși din casa Mireasa.

- In ediția din aceasta seara, din cadrul emisiunii Mireasa-sezonul 6. Valentin și Gabriela au avut o discuție deschisa și au vorbit despre intamplarile petrecute la "Proba catușelor". Cei doi concurenți și-au negociat limitele relației și au marturisit felul in care ar trebui sa se comporte.

- In ediția de astazi de la Mireasa, Ada a marturisit ca ar putea cere in casatorie un barbat. Concurenta susține ca face sacrificii atunci cand iubește cu adevarat. Ei bine, daca majoritatea femeilor așteapta sa le fie pus inelul pe deget, blondinei nu i-ar placea sa stea prea mult pe ganduri și nu exclude…

- Probleme cu gelozia in casa Mireasa?! Deni, una dintre concurente a marturisit ca nu ar accepta ca partenerul ei, Viorel, sa mearga singur in club atunci cand vor ieși din concurs. Ce discuții a avut tanara cu celelalte concurente.

- Mama lui Viorel a avut o intervenție telefonica in direct la Mireasa: Capriciile Iubirii, moment in care și-a exprimat aprecierea fața de relația pe care fiul ei o are cu Deni. Doamna Rodica a ținut sa-i dea și un sfat fetei și anume sa aiba incredere in iubitul ei.