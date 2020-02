Organizatorii Oscar 2020 ar fi publicat din greşeală o listă cu viitorii câştigători In controversata postare aparuta sub numele "Oscars Prediction Experience", careia site-ul de specialitate Deadline i-a facut o poza inainte de a fi stearsa, premiul Oscar pentru cel mai bun film ii revine filmului sud-coreean "Parasite", Sam Mendes este castigator la categoria cel mai bun regizor pentru filmul "1917", in timp ce Joaquin Phoenix si Renee Zellweger sunt castigatori la categoriile cel mai bun actor pentru "Joker" si, respectiv, cea mai buna actrita pentru "Judy". Academia a tinut totusi sa precizeze ca este vorba de o aplicatie pe care utilizatorii de Twitter o pot folosi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

