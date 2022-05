Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) s-a declarat duminica ''extrem de ingrijorata'' dupa arestarea in Ucraina, in teritoriile separatiste pro-ruse, a unora dintre membrii misiunii sale, relateaza AFP.

- Organizatia jihadista Stat Islamic (SI) a promis duminica ca va razbuna moartea fostului sau lider, decedat in februarie, si le-a cerut sustinatorilor sai sa profite de razboiul din Ucraina pentru a-si relua atacurile in Europa, transmite AFP.

- Crucea Rosie Romana trimite al doilea convoi cu ajutoare umanitare la Cernauti, in sprijinul persoanelor afectate de razboiul din Ucraina, potrivit unui comunicat al acestei organizatii transmis, joi, AGERPRES.

- Asociatia Reporteri fara frontiere (RSF) urmeaza sa deschida un ''centru pentru libertatea presei'' la Lvov, in Ucraina, pentru a oferi un spatiu de munca si protectie jurnalistilor care acopera invazia tarii de catre Rusia, a anuntat vineri organizatia pentru apararea libertatii presei, relateaza…

- Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a organizat al doilea convoi umanitar, in cadrul programului de sprijin al refugiatilor, constand in 30 de tone de produse alimentare, de igiena si de stricta necesitate, ce va ajunge in Ucraina.

- Crucea Rosie Giurgiu si Primaria municipiului au deschis marti un centru de colectare de produse pentru sustinerea refugiatilor si a populatiei ucrainene in cadrul unui parteneriat umanitar - un martisor al solidaritatii pentru Ucraina, potrivit Agerpres.

- Creșterea globala a prețului petrolului, provocat de invazia Rusiei in Ucraina, este resimțita și la pompa de benzina din Marea Britanie, unde s-a atins un nivel record.

- Chiar in aceste momente se dau lupte grele la Harkov! Mai multe rachete au fost trase la Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, informeaza Global Telegram.