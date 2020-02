Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele din Wuhan, focarul epidemiei coronavirus, sunt pline. Autoritațile au decis sa amenajeze puncte medicale pentru tratarea cazurilor mai ușoare. Astfel, au fost montate 2.000 de paturi in Centrul Expozițional din Wuhan.Cu toate astea, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a precizat marti ca…

- Batrbatul, in varsta de 39 de ani, tratat pentru virusul ucigas, a murit marti dimineata, dupa ce starea sa de sanatate s-a deteriorat. Acesta locuia la Hong Kong si s-a aflat in luna ianuaria in orasul chinez Wuhan, epicentrul pneumoniei virale. De la aparitia sa la sfarsitul anului trecut…

- Autoritatile sanitare din provincia Hubei au anuntat luni ca alti 64 de oameni au murit din cauza infectiei cu coronavirus, bilantul deceselor in epicentrul epidemiei ajungand la 412. In total in China sunt 425 de morti. Un al doilea deces a fost raportat in afara Chinei.

- Autoritatile chineze au confirmat decesul a 304 oameni, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat decesul primei persoane in afara granitelor Chinei - un barbat in varsta de 44 de ani, aflat intr-un spital din Manila (Filipine). Peste 14.800 de cazuri de contaminare cu acest nou coronavirus, descoperit…

- Ministrul Agriculturii din China a anunțat descoperireaunei tulpini foarte agresive de gripa aviara H5N1 in provincia Hunan. Virusul gripei aviare H5N1 a ucis 4.500 de pui și de gaini la o ferma din Shaoyang, un oraș din sud-vestul provinciei Hunan, noteaza Business Insider, care citeaza Reuters. Autoritațile…

- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o „urgența de sanatate publica de interes internațional”, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), în conditiile în care epidemia se extinde în afara Chinei, potrivit Mediafax. OMS folosește termenul de „urgența…

- Coronavirusul aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a facut 41 de morti in tara, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. In strainatate, al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in…

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…