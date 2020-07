Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui studiu bazat pe metoda modelarii referitor la impactul masurilor de izolare in 11 state, cercetatori de la Imperial College London au spus ca restrictiile draconice impuse, mare parte, in luna martie, au avut un ”efect substantial” si au contribuit la scaderea ratei de reproducere a infectiei…

- Ieri, pe fondul starii de alerta, a prelungit din nou suspendarea curselor spre tari precum Belgia, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Marea Britanie, de data aceasta pana pe 16 iunie inclusiv. In schimb, pe pagina de internet a Wizz Air, se pot face rezervari si inainte de mijlocul lunii iunie.…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 213 de noi cazuri de imbolnavire, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Este o ușoara creștere fața de raportarile din ultimele zile. Numarul cazurilor noi inregistrate in interval de 24 de ore nu a mai trecut de 200 din 16 mai. Ieri erau…

- George Soros, 89 de ani, a subliniat ca pagubele provocate de noul coronavirus economiei zonei euro vor persista "mai mult decat cred majoritatea oamenilor", adaugand ca evolutia rapida a virusului inseamna ca un vaccin eficient va fi greu de pus la punct. De aceea, Soros a spus ca obligatiunile…

- Recentele evenimente din jurul proiectului de infrastructura de cercetare paneuropeana distribuita Extreme Light Infrastructure (ELI) ne determina sa luam act cu ingrijorare de presiunile, mediatice si politice, asupra pilonului romanesc al acestei infrastructuri - ELI-Nuclear Physics (ELI-NP). Acestea…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.419 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.387 in Italia, 560 in Spania, 29…

- Jurnalistul Costi Rogozanu și un profesor de economie la o universitate din Marea Britanie, Daniela Gabor, lanseaza o critica dura in ziarul The Guardian la adresa modului in care sunt tratați muncitorii sezonieri care pleaca in aceste zile in Germania, Italia sau Marea Britanie.“In multe feluri, taietorii…