Organizaţia jihadistă Stat Islamic revendică atacurile comise împotriva unor biserici în Indonezia Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat duminica atacurile comise asupra mai multor biserici in Indonezia soldate cu cel putin 11 morti si zeci de raniti, relateaza AFP.



"Trei atacuri sinucigase" s-au soldat cu morti si raniti ''in randul gardienilor de la biserici si al crestinilor din orasul Surabaya", potrivit organismului de propaganda al gruparii ultraradicale, agentia Amaq.



Purtatorul de cuvant al politiei din provincia Java de Est, unde se afla Surabaya, a declarat ca 11 persoane au fost ucise si 41 au fost ranite duminica in atacuri aparent coordonate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

