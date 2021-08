Organigrama lui Dumbravă, la mâna consilierilor locali CARANSEBEȘ – Noua organigrama a spitalului din Caransebeș, anunțata de managerul interimar Adrian Dumbrava, ajunge in dezbaterea legislativului local, care va trebui sa spuna daca e de acord sau nu cu modificarile propuse, unele dureroase pentru anumiți angajați! Dumbrava le-a spus aleșilor locali inca de acum cateva saptamani ca unele masuri pe care le are in plan pentru redresarea financiara a spitalului prevad și reduceri de personal. Iar acum spune ca va veni in fața consilierilor pentru a-și susține noua organigrama: „Noi am depus noua varianta de organigrama la Consiliul Local, dar nu doar… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

