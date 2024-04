Navodari: Accident rutier - copil aflat pe bicicleta, lovit de masina

Un accident rutier s a produs astazi, 23 aprilie 2024, in orasul Navodari. Un copil in varsta de 8 ani, aflat pe bicicleta, a fost lovit de un autoturism, in apropiere de Scoala nr.3.La fata locului intervin echipajele de politie si ale Inspectoratului pentru Situatii… [citeste mai departe]