- Tot mai multe vedete de carton, pana de curand aflate pe statul de plata al gruparii #rezist, ajung in atentia Politiei, fie beti, fie drogati, fie participanti la scandaluri si batai. Unul dintre cel mai mare luptator anti coruptie, adevarat fanion al #hastagilor frumosi si liberi, Oreste Teodorescu,…

- Oreste Teodorescu a fost depistat in trafic de polițiștii rutieri. Oamenii legii i-au intocmit deja un dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Prezentatorul TV a fost oprit de polițiștii de la Rutiera pe data de 2 noiembrie pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei. Polițiștii…

- O informație ajunsa joi, 11 noiembrie, la urechile opiniei publice il vizeaza pe Oreste Teodorescu, fostul prezentator de emisiuni de televiziune. Despre care Antena 3 dezvaluie ca ar fi fost prins drogat la volan. Potrivit unor surse din poliție, anunța televiziunea de știri, acesta ar fi fost oprit…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti. Un sofer a fost prins baut la volan iar altul drogat. La data de 9 septembrie a.c., in jurul orei 12.30, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 45 de ani, care a condus un autoturism, pe Soseaua Negresti din…

- Descoperire incredibila in randul polițiștilor din Capitala. Un agent a fost testat pozitiv la substanțe psihotrope, la intrarea in tura. Potrivit unor surse din Poliție, acesta lucreaza la Secția 20 Poliție. A fost declanșata o ancheta disciplinara, agentul fiind restras din zona de intervenție la…

- Barbatul suspectat ca si-a ucis cu sange rece sotia a fost prins dupa patru zile de cautari, in Capitala. Nicusor Valentin Faur, sotul educatoarei ucise in propria casa, a fost gasit, luni, de polițiști la cinci kilometri de locul crimei, in sectorul 2 al Capitalei. Acesta se ascunsese intr-un service…