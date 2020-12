Stiri pe aceeasi tema

- Mesajele de condoleanțe ale celor care l-au cunoscut curg pe paginile de Facebook. „Ai spus intotdeauna ca ești un om și atat, dar ai fost mult mai mult, draga Alex, și ne vei lipsi! Ai fost mereu discret și de ajutor. Tot timpul avand grija de alții și prea puțin de tine. Drum lin și mulțumesc pentru…

- „L-am cunoscut pe Alex la protestele impotriva exploatarii cu cianuri de la Roșia Montana, am strans randurile apoi de cateva ori in Piața Victoriei și am devenit prieteni buni la Vama Veche. M-au uimit entuziasmul, energia și candoarea prin care incerca sa modeleze mișcarea civica #rezist și #coruptiaucide.…

- Alexandru Socol, unul dintre cei mai activi protestatari din Piata Victoriei din 2017, membru al organizatiei ”Coruptia Ucide”, a murit, surse apropiate acestuia sugerand ca ar fi suferit de depresie.

