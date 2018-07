Oreste Teodorescu, audiat luni la DIICOT Ploiesti, in dosarul "cocaina pentru VIP-uri"

Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluri de ultima ora in dosarul "Cocaina pentru VIP-uri". Oreste Teodorescu va fi audiat maine de procurorii DIICOT Ploiești, informeaza Antena3.S-a dat alerta in Piața Victoriei! Un nou protest #rezist in fața Guvernului: 'OUG se intoarce! Nu amnistie! Nu grațiere!' Joi, la sediul…

- Au fost prieteni apropiați, dar au devenit dușmani de moarte. Au facut emisiuni impreuna vreme de 20 de ani, dar au ajuns sa se atace și sa-și arunce cuvinte grele. In ultimii ani, Mircea Badea și Oreste Teodorescu nu au ratat nicio ocazie de a se jigni, fie ca au facut-o pe posturile de televiziune…

- Elis Armeanca a ajuns la sediul DIICOT Ploiesti vineri, cu putin inainte de ora 12. Intrebat de jurnalisti ce calitate are in dosar, cantaretul a raspuns: „Habar n-am!". Joi, au fost audiati creatorul de moda Razvan Ciobanu si stilistul Raluca Badulescu. Cei doi nu au facut declaratii la iesirea din…

- Elis Armeanca a ajuns la sediul DIICOT Ploiesti, unde va fi audiat in dosarul de trafic de droguri in care au fost audiate joi mai multe de vedete. Manelistul nu a facut declarații, inainte de a intra la audieri. Elis Armeanca a ajuns la sediul DIICOT Ploiesti vineri, cu putin inainte de ora 12, noteaza…

- Manelistul Elis Armeanca s-a prezentat vineri dimineața la sediul DIICOT Ploiești pentru a fi audiat in calitate de suspect in dosarul „cocaina pentru VIP-uri”. Ieri la sediul DIICOT Ploiești au fost audiați creatorul de moda Razvan Ciobanu in calitate de suspect și stilista Raluca Badulescu in calitate…

- Trei persoane au fost retinute in urma audierilor care au avut loc la DIICOT Ploiesti si in care mai multe vedete, intre care Razvan Ciobanu si Raluca Badulescu, au fost citate de procurori. Cei trei retinuti nu sunt persoane publice, au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, surse judiciare.

- A aparut reacția lui Razvan Ciobanu dupa audierea de la DIICOT, in dosarul “Stupefiante pentru VIP-uri”. Designerul și fosta sa colega de platou de la emisiunea „Bravo, ai stil!”, femeia de afaceri Raluca Badulescu, au fost primele VIP-uri care au dat declarații in calitate de martori, joi, 12 iulie,…

- Un dosar asemanator celebrului ”Cocaina pentru VIP-uri” a explodat azi dimineața la DIICOT Ploiești. Mai multe persoane din showbizz – printre care Raluca Badulescu, Razvan Ciobanu și din televiziune- Oreste Teodorescu apar pe lista persoanelor ce urmeaza sa fie audiate. Omul de legatura intre ei ar…