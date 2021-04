Ore de liniște la bloc în 2021. În ce interval ești amendat dacă faci zgomot Nu multa lume știe care sunt orele de liniște la bloc și se intampla destul de des ca vecinii sa fie afectați de anumite sunete in perioada in care aceștia ar trebui, de fapt, sa se odihneasca. In 2021, lucrurile au ramas la fel. Exista ore de liniște in bloc, iar cei care nu respecta legea sunt amendați corespunzator, informeaza Poliția Romana. Ore de liniște la bloc in 2021 Mai exact, orele de liniste la bloc sunt cele din intervalul 22:00 – 08:00. Totodata, in timpul zilei, exista de asemenea niște reguli stricte. Vecinii nu au voie sa fie gașacie intre ora 13:00 si 14:00. In afara de aceste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

