Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat miercuri ordonanța de urgența prin care se interzice oficial punerea pe piața a unor produse din platic de unica folosința. Adoptarea actului normativ vine la aproape doua luni intarziere fața de termenul limita. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca nu poate fi estimata…

- La finalul sedintei de miercuri, 25 august, a Guvernului, ministrul Mediului Tanczos Barna a afirmat ca nu poate estima ce cantitate de produse din plastic vor fi scoase de pe piata. El a mai explicat ca vor fi epuizate treptat stocurile si produsele de plastic vor…

- La fel cum se intampla deja in alte țari europene, paharele și farfuriile din plastic, dar și acele caserole dintr-un astfel de material – folosite la transportarea mancarii, de exemplu – vor disparea de pe rafturile magazinelor și la noi in țara. Romania face un pas important in lupta impotriva poluarii…

- Guvernul a aprobat miercuri ordonanța de urgența prin care se interzice oficial punerea pe piața a unor produse din platic de unica folosința. Adoptarea actului normativ vine la aproape doua luni intarziere fața de termenul limita. Directiva europeana (2019/904) privind limitarea impactului unor produse…

- Guvernul Cițu va adopta, in ședința de miercuri, un act normativ care interzice introducerea pe piața a mai multor produse din plastic de unica folosința, cu excepția acelor produse folosite „in scopuri medicale” sau „in scopuri științifice”. Potrivit unui proiect de Ordonanța de Guvern consultat…

- Directiva europeana privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului intra in vigoare din data de 3 iulie 2021, astfel incat farfuriile, tacamurile de unica folosinta, paiele sau betisoarele de urechi nu vor mai putea fi puse pe piata. In cazul Romaniei, momentan, Directiva (UE)…

- In cateva saptamani, mai multe produse de unica folosinta facute din plastic vor disparea de pe rafturile magazinelor. Cel putin, asta cere Comisia Europeana, printr-o directiva pe care a adoptat-o inca din 2019. Romania a avut doi ani la dispozitie sa ia aceste masuri. Reprezentantii Ministerului Mediului…

- Coroanele de plastic, INTERZISE intr-o localitate din Romania: Aranjamentele din plastic și inserțiile metalice nu pot fi reciclate Incepand cu data de 1 iunie, in Oradea, este interzisa comercializarea coroanelor funerare din plastic și a celor cu inserții de sarma in piețe, dar și depunerea acestora…