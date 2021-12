Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat vineri Ordonanta de urgenta care reglementeaza cadrul institutional, fluxurile financiare si modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Potrivit…

- Acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta intre Comisia Europeana (CE) si Romania, pentru disponibilizarea unei o prime transe, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro, a fost parafat vineri de ministrul Finantelor, Adrian Caciu, informeaza ministerul de resort, intr-un comunicat…

- Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a semnat vineriacordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro, au transmis sambata reprezentanții Ministerului Finanțelor. „Am facut un pas important pentru…

- ”Ministrul Finantelor, dl Adrian Caciu, a semnat ieri, 26 noiembrie 2021, acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta incheiat intre Comisia Europeana si Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Imprumutul va fi folosit pentru finantarea deficitului bugetului de stat…

- Ministrul Finanțelor, dl Adrian Câciu, a semnat ieri, 26 noiembrie 2021, acordul de împrumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliențã încheiat între Comisia Europeanã și România, în valoare de aproximativ 15 miliarde de euro, au transmis sâmbata…

- Guvernul a aprobat in sedinta de astazi primele doua documente pentru demararea Programului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. E vorba despre doua memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Finantelor sa semneze Acordul privind…

- ​România va beneficia de o prefinanțare de 3,793 miliarde euro pâna la sfârșitul acestui an, iar în cursul anului 2022 de o finanțare de aproximativ 6,171 miliarde euro, în ambele tranșe, prin Mecanismul de Redresare și Reziliența, a anunțat miercuri Guvernul care a aprobat…

- Guvernul Nicolae Ciuca isi asuma, prin programul de guvernare depus sambata la Parlament, accelerarea absorbtiei fondurilor europene pe care Romania le are la dispozitie atat prin PNRR, cat si in baza exercitiului financiar 2021-2027. In acest sens, in documentul programatic sunt prevazute termene clare…